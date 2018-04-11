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Цукерберг прокоментував інформацію про зберігання даних користувачів у РФ

Середа, 11 квітня 2018, 02:33

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що не володіє інформацією про те, що дані 87 млн ​​користувачів  можуть зберігатися в РФ.

Про це він сказав на слуханнях у Конгресі.

"Мені невідомо про це", - підкреслив він.

Цукерберг підтвердив, що соціальна мережа налаштована з'ясувати, як стався витік даних.

Він також підкреслив, що Facebоok перебуває у "гонці озброєнь" через використання РФ методів маніпулювання виборами і громадською думкою.

"Це "гонка озброєнь". Вони будуть продовжувати удосконалюватися в цьому. І ми повинні інвестувати в те, щоб ставати краще", - сказав засновник соцмережі.

Крім цього, Цукерберг заявив, що "не може гарантувати", що Facebook повністю зупинить дезінформацію. 

Раніше колишній співробітник Cambridge Analytica Крістофер Уайлі заявив, що дані, зібрані із Facebook у більш ніж 87 млн користувачів, можуть зберігатися у Росії.

Під час слухань у Конгресі Цукерберг визнав, що зробив недостатньо у боротьбі з фейковими новинами, іноземним втручанням у вибори та захистом персональних даних.

У Facebook заявили, що скандал навколо витоку даних зачепив щонайменше 87 мільйонів користувачів соцмережі. Раніше повідомлялося, що витік персональних даних міг зачепити близько 50 млн. осіб

У березні 2018-го розслідування The New York Times і The Observer of London оприлюднило інформацію про те, що фірма Cambridge Analytica зібрала для виборчого штабу Дональда Трампа дані про мільйони профілів користувачів Facebook у США, плануючи створити з їхньою допомогою програму для прогнозування і впливу на результат виборів.

Згодом телеканал Channel 4 опублікував ще одну частину розслідування про Cambridge Analytica, де гендиректор Олександр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і саме на даних Cambridge Analytica будувалася вся стратегія.

22 березня Нікса відсторонили від роботи.

Суд у Великій Британії погодив ордер на обшук офісів Cambridge Analytica за звинуваченням у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook з політичною метою. 

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів і обмежить доступ цих даних для розробників.

Через ситуацію, що склалася, Цукерберга викликали для пояснень до британського парламенту та до Європарламенту

Теми: facebookСШАРосія
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