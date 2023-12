Цукерберг прокомментировал информацию о хранении данных пользователей в РФ

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что не владеет информацией о том, что данные 87 млн ​​пользователей могут храниться в РФ.

Об этом он сказал на слушаниях в Конгрессе.

"Мне неизвестно об этом", - подчеркнул он.

Цукерберг подтвердил, что социальная сеть настроена выяснить, как произошла утечка данных.

Он также подчеркнул, что Facebоok находится в "гонке вооружений" из-за использования РФ методов манипулирования выборами и общественным мнением.

"Это "гонка вооружений". Они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы становиться лучше", - сказал основатель соцсети.

Кроме этого, Цукерберг заявил, что "не может гарантировать", что Facebook полностью остановит дезинформацию.

Ранее бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что данные, собранные из Facebook 87 млн ​​пользователей, могут храниться в России.

Во время слушаний в Конгрессе Цукерберг признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями, иностранным вмешательством в выборы и защитой персональных данных.

В начале апреля в Facebook заявили, что скандал вокруг утечки данных задел минимум 87 млн пользователей соцсети. Ранее сообщалось, что утечка персональных данных могла задеть около 50 млн. человек.

В марте 2018-го расследование The New York Times и The Observer of London обнародовало информацию о том, что фирма Cambridge Analytica собрала для избирательного штаба Дональда Трампа данные о миллионах профилей пользователей Facebook в США, планируя создать с их помощью программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Позже телеканал Channel 4 опубликовал еще одну часть расследования о Cambridge Analytica, где гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

22 марта Никса отстранили от работы.

Суд в Великобритании согласовал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica по обвинению в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook в политических целях.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

В связи со сложившейся ситуацией Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте и в Европарламенте.