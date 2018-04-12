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У МЗС РФ погрожують заходами у відповідь через екіпаж "Норда"

Четвер, 12 квітня 2018, 19:15

У Міністерстві закордонних справ РФ стверджують, що Україна взяла в заручники членів екіпажу судна "Норд" з анексованого Криму і погрожують заходами у відповідь.

Про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає "УНІАН".

"Під надуманими приводами наших моряків фактично утримують в заручниках на території України. Щоразу під час спроби перетинання кордону в Києві вигадують все нові причини - аби не відпустити екіпаж до своїх родин", - стверджує Захарова.

За її словами, Україна заявляє про відданість демократії і верховенству права, а насправді "знущається над простими людьми". Вона назвала ситуацію із екіпажом судна "цинізмом, який зашкалює".

"Ми вимагаємо від України припинити знущання над моряками, дозволити їм безперешкодно повернутися до рідного Криму", - наголосила Захарова.

Вона зазначає, що Росія розраховує на те, що світова спільнота засудить дії України стосовно членів екіпажу "Норда".

"Допоки наші громадяни не будуть випущені з території України, Росія залишає за собою право на застосування заходів у відповідь", - підкреслила Захарова.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що команда судна "Норд" в ніч на 8 квітня намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області на автомобілях із дипломатичними номерами РФ. Однак члени екіпажу пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону.

Пізніше постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомляв, що окупаційна влада Криму намагається терміново передати членам екіпажу судна "Норд" паспорти громадян України, які зберігаються у них вдома, для в'їзду на півострів через КПВВ.

Речник Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що члени екіпажу судна "Норд" можуть поїхати до окупованого Криму, якщо на адмінкордоні покажуть паспорти громадян України.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний західу вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі. 

Теми: РосіяКриманексія
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