В МИД РФ угрожают ответными мерами из-за экипажа "Норда"

В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Украина взяла в заложники членов экипажа судна "Норд" из аннексированного Крыма и угрожают ответными мерами.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "УНИАН".

"Под надуманными предлогами наших моряков фактически удерживают в заложниках на территории Украины. Каждый раз при попытке пересечения границы в Киеве придумывают все новые причины - чтобы не отпустить экипаж к своим семьям", - утверждает Захарова.

По ее словам, Украина заявляет о преданности демократии и верховенству права, а на самом деле "издевается над простыми людьми". Она назвала ситуациюс экипажем судна "цинизмом, который зашкаливает".

"Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно вернуться в родной Крым", - отметила Захарова.

Она заявляет, что Россия рассчитывает на то, что мировое сообщество осудит действия Украины в отношении членов экипажа "Норда".

"Пока наши граждане не будут выпущены из территории Украины, Россия оставляет за собой право на применение мер", - подчеркнула Захарова.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на автомобилях с дипломатическими номерами РФ. Однако члены экипажа предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.

Позже постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщал, что оккупационные власти Крыма пытаются срочно передать членам экипажа керченского судна "Норд" паспорта граждан Украины, которые хранятся у них дома, для въезда на полуостров через КПВВ.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.