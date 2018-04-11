У Савченко сказали, коли вона пройде детектор брехні

Обвинувачена у підготовці терактів і поваленні державної влади нардеп Надія Савченко, її адвокати та слідчі погодили попередньо дату допиту на поліграфі.

Про це "Українській правді" повідомив захисник Савченко Олег Соловей.

"Ми з Надією Вікторівною і слідчим зустрічались по обіді і обговорювали питання щодо проведення експертизи на поліграфі. Попередній план є. Зараз він погоджує все з експертом. Попередня дата є", - сказав адвокат.

Він відмовився назвати цю дату, але додав, що це буде "на цьому тижні".

"Зараз слідчі ці питання погодять з експертом. Наші питання також передадуть експерту. Ми сьогодні досить плідно попрацювали з 14 практично до 17 години", - сказав Соловей.

На питання, чи призначені якісь слідчі дії на четвер, Соловей не зміг відповісти.

"Не готовий сказати. У результаті сьогоднішньої розмови слідча дія на завтра не обговорювалась", - зазначив Соловей.

Він також додав, що під час цієї зустрічі Савченко почувалась нормально.

"Стан її нормальний, досить енергійно ми сьогодні попрацювали. Питання щодо лікарні сьогодні не обговорювались", - розповів адвокат.

Раніше він повідомляв, що 10 квітня у квартирі Савченко проходить обшук.

5 квітня адвокат Савченко Дмитро Бугай повідомив "Українській правді", що призначена психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа не відбулася у повному обсязі.

Він заявив, що дана слідча дія проводиться у два етапи: розмова з психологом і допит на поліграфі і, відповідно, у цей день відбулася перша частина.

Водночас Бугай додав, що захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це, коли отримають матеріали кримінального провадження.

У СБУ заявили, що Савченко відмовилась від перевірки на поліграфі.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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