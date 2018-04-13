Росія не дотрималась зобов'язання щодо знищення хімзброї у Сирії – поспред США в ООН

Хімічні атаки у Сирії вказують на невиконання Москвою взятих на себе зобов'язань щодо знищення запасів хімічної зброї у цій країні.

Про це під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН заявила Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, передає "Укрінформ".

"Росія сама погодилася бути гарантом знищення сирійської хімічної зброї. Якби Росія дотрималася своїх зобов'язань, то в Сирії не було б хімічної зброї і нам не довелося б збиратися сьогодні", - наголосила Гейлі.

За її словами, тепер Росія використовує своє право вето в ООН для захисту режиму Башара Асада від відповідальності за воєнні злочини.

"Саме Росія знищила Спільний слідчий механізм, який би дозволив світу забезпечити відповідальність за використання хімічної зброї у Сирії. Саме Росія шість разів використала своє право вето, аби не дозволити засудити використання Асадом хімічної зброї. Саме Росія використала своє право вето 12 разів, аби захистити режим Асада", - зазначила дипломат.

На її думку, ці односторонні дії Кремля "призвели до знищення всіх міжнародних стандартів проти використання хімічної зброї".

7 квітня у місті Дума, яке контролювали повстанці, здійснили масштабну хімічну атаку, внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей, а загалом постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 12 квітня російський офіцер повідомив, що урядові війська Сирії нібито встановили контроль над містом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії прилетять американські "розумні" ракети (в оригіналі "they will be coming").

Проте згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено.

Пізніше Трамп заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.

Росія ж уже почала підготовку до можливих ударів по Сирії й нібито намагалася вивідати цілі американських сил.

Тим часом, Велика Британія привела в боєготовність літаки на кіпрській базі в Акротірі та пересунула підводні човни ближче до Сирії.

За даними ООН станом на вересень 2017 року, в ході громадянської війни війська президента Сирії Башара аль-Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєння хлором.

Проте Росія 10 квітня заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.