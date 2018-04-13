Россия не сдержала обязательства по уничтожению химоружия в Сирии - поспред США в ООН

Химические атаки в Сирии указывают на невыполнение Москвой взятых на себя обязательств по уничтожению запасов химического оружия в этой стране.

Об этом во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает "Укринформ".

"Россия сама согласилась быть гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Если бы Россия придерживалась своих обязательств, то в Сирии не было химического оружия и нам не пришлось бы собираться сегодня", - подчеркнула Хейли.

По ее словам, теперь Россия использует свое право вето в ООН для защиты режима Башара Асада от ответственности за военные преступления.

"Именно Россия уничтожила Общий следственный механизм, который бы позволил миру обеспечить ответственность за использование химического оружия в Сирии. Именно Россия шесть раз использовала свое право вето, чтобы не позволить осудить использование Асадом химического оружия. Именно Россия использовала свое право вето 12 раз, чтобы защитить режим Асада", - отметила дипломат.

По ее мнению, эти односторонние действия Кремля "привели к уничтожению всех международных стандартов против применения химического оружия".

7 апреля в городе Дума, который контролировали повстанцы совершили масштабную химическую атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 150 человек, а всего пострадали более 1000 человек.

В ночь на 12 апреля российский офицер сообщил, что правительственные войска Сирии якобы установили контроль над городом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвал химатаку в Думе "варварским нападением". 11 апреля он заявил, что на территорию Сирии прилетят американские "умные" ракеты (в оригинале "they will be coming").

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что силовой сценарий не единственно возможный вариант реагирования и окончательное решение президент США еще не принял.

Позже Трамп заявил, что что не обещал быстро нанести удар по Сирии.

Россия же уже начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

Между тем, Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

Однако Россия 10 апреля заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.