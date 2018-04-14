Туск та Юнкер підтримали удар США, Британії та Франції по Сирії

Режим Башара Асада разом з Росією і Іраном більше не може тривати - принаймні, без втрат.

Про це 14 квітня заявив глава Європейської ради Дональд Туск.

"Удар силами США, Франції і Великобританії (по Сирії) дає зрозуміти, що сирійський режим разом з Росією і Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні, не без втрат. ЄС разом з нашими союзниками буде стояти на боці справедливості", - заявив він.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice. — Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018

У свою чергу глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що міжнародне співтовариство несе відповідальність за виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто причетний до будь-яких нападів із застосуванням хімічної зброї.

"Використання хімічної зброї є неприйнятним за жодних обставин і має бути найрішучіше засуджено", - заявив він.

The use of chemical weapons is unacceptable in any circumstances and must be condemned in the strongest terms. The international community has the responsibility to identify and hold accountable those responsible of any attack with chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/beF6IEirEP — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) April 14, 2018

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Аагентство Reuters з посиланням на Міноборони Великої Британії повідомляло, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта у 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.