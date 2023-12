Туск та Юнкер підтримали удар США, Британії та Франції по Сирії

Режим Башара Асада разом з Росією і Іраном більше не може тривати - принаймні, без втрат.

Про це 14 квітня заявив глава Європейської ради Дональд Туск.

"Удар силами США, Франції і Великобританії (по Сирії) дає зрозуміти, що сирійський режим разом з Росією і Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні, не без втрат. ЄС разом з нашими союзниками буде стояти на боці справедливості", - заявив він.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.