Туск та Юнкер підтримали удар США, Британії та Франції по Сирії

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Субота, 14 квітня 2018, 10:46

Режим Башара Асада разом з Росією і Іраном більше не може тривати - принаймні, без втрат.

Про це 14 квітня заявив глава Європейської ради Дональд Туск.

"Удар силами США, Франції і Великобританії (по Сирії) дає зрозуміти, що сирійський режим разом з Росією і Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні, не без втрат. ЄС разом з нашими союзниками буде стояти на боці справедливості", - заявив він.

У свою чергу глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив,  що міжнародне співтовариство несе відповідальність за виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто причетний до будь-яких нападів із застосуванням хімічної зброї.

"Використання хімічної зброї є неприйнятним за жодних обставин і має бути найрішучіше засуджено", - заявив він.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Аагентство Reuters з посиланням на Міноборони Великої Британії повідомляло, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта у 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.  

Теми: Сирія США
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