Туск и Юнкер поддержали удар США, Великобритании и Франции по Сирии

Режим Башара Асада вместе с Россией и Ираном больше не может продолжаться - по крайней мере, не без затрат.

Об этом 14 апреля заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

"Удар силами США, Франции и Великобритании (по Сирии) дает понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без затрат. ЕС вместе с нашими союзниками будет стоять на стороне справедливости", - заявли он.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice. — Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что международное сообщество ответственно за выявление и привлечение к ответственности тех, кто причастен к любым нападениям с применением химического оружия.

"Использование химического оружия неприемлемо ни при каких обстоятельствах и должно быть осуждено самым решительным образом", - заявил он.

The use of chemical weapons is unacceptable in any circumstances and must be condemned in the strongest terms. The international community has the responsibility to identify and hold accountable those responsible of any attack with chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/beF6IEirEP — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) April 14, 2018

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Аагентство Reuters со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщало, что крылатые ракеты были применены против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц.