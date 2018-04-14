Туск и Юнкер поддержали удар США, Великобритании и Франции по Сирии

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Суббота, 14 апреля 2018, 10:46

Режим Башара Асада вместе с Россией и Ираном больше не может продолжаться - по крайней мере, не без затрат.

Об этом 14 апреля заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

"Удар силами США, Франции и Великобритании (по Сирии) дает понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без затрат. ЕС вместе с нашими союзниками будет стоять на стороне справедливости", - заявли он. 

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что международное сообщество ответственно за выявление и привлечение к ответственности тех, кто причастен к любым нападениям с применением химического оружия. 

"Использование химического оружия неприемлемо ни при каких обстоятельствах и должно быть осуждено самым решительным образом", - заявил он.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Аагентство Reuters со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщало, что крылатые ракеты были применены против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц. 

Темы: Сирия США
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