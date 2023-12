Туск и Юнкер поддержали удар США, Великобритании и Франции по Сирии

Режим Башара Асада вместе с Россией и Ираном больше не может продолжаться - по крайней мере, не без затрат.

Об этом 14 апреля заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

"Удар силами США, Франции и Великобритании (по Сирии) дает понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без затрат. ЕС вместе с нашими союзниками будет стоять на стороне справедливости", - заявли он.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.