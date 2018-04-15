Франція в ООН: Кремль перекладає вину на інших

Франція звинуватила РФ у нехтуванні своїми зобов'язаннями перед ООН - і в 2013 році щодо гарантій знищення всієї хімзброї в Сирії, і тепер, коли вона намагається звинуватити США, Францію й Велику Британію у порушенні Статуту ООН.

Із такою заявою виступив під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр, передає "Укрінформ".

"Рада Безпеки не могла виконувати свої зобов'язання через систематичні вето, які застосовувала Росія. Подібне використання права вето в Раді Безпеки свідчить, що РФ зневажила своїми зобов'язаннями 2013 року щодо гарантування знищення арсеналу хімічної зброї в Сирії" - підкреслив він.

"Блокування Радбезу на тлі масових звірств у Сирії - небезпечна пастка, з якої міжнародне співтовариство має знайти вихід.

Після хімічних атак Асада ми не можемо більше мовчати, ми не можемо сприяти широкому розповсюдженню хімічної зброї. Це загроза не тільки для сирійського народу, а й для нашої спільної безпеки", - наголосив Делатр.

Раніше Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН не ухвалила внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

"За" резолюцію в ході екстреного засідання РБ ООН, скликаного за ініціативою Росії, проголосували лише 3 з 15 членів - Росія, Китай і Болівія. 8 країн проголосували проти, ще 3 утрималися.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зазначила, що уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила упевненість, що ракетні удари по Сирії були як правильними, так і законними заходами проти сирійського уряду, а також що удари у Сирії стримають тих, хто використовує хімречовини на вулицях Британії.