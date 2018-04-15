Франция в ООН: Кремль перекладывает вину на других

Франция обвинила РФ в пренебрежении своими обязательствами перед ООН - и в 2013 году относительно гарантий уничтожения всего химоружия в Сирии, и теперь, когда она пытается обвинить США, Францию ​​и Великобританию в нарушении Устава ООН.

С таким заявлением выступил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Франции при Организации Франсуа Делатр, передает "Укринформ".

"Совет Безопасности не мог выполнять свои обязательства из-за систематических вето, которые применяла Россия.

Подобное использование права вето в Совбезе свидетельствует, что РФ пренебрегла своими обязательствами 2013 год по обеспечению уничтожения арсенала химического оружия в Сирии", - подчеркнул он.

"Блокирование Совбеза на фоне массовых зверств в Сирии - опасная ловушка, из которой международное сообщество должно найти выход.

После химических атак Асада мы не можем больше молчать, мы не можем способствовать широкому распространению химического оружия. Это угроза не только для сирийского народа, но и для нашей общей безопасности", - отметил Делатр.

Раньше Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

"За" резолюцию в ходе экстренного заседания СБ ООН, созванного по инициативе России, проголосовали только 3 из 15 членов - Россия, Китай и Боливия. 8 стран проголосовали против, еще 3 воздержались.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов ранения получили трое гражданских лиц.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила уверенность, что ракетные удары по Сирии были как правильными, так и законными мерами против сирийского правительства, а также что удар по Сирии сдержит тех, кто использует химвещества на улицах Британии.