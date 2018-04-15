США, Франція і Британія в РБ ООН представили проект нової резолюції по Сирії

США, Франція і Велика Британія у Радбезі ООН представили проект нової резолюції щодо розслідування хіматак в Сирії.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією агентства, у проекті резолюції Вашингтон, Париж і Лондон закликають до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги, забезпечення припинення вогню, та вимагають, щоб Сирія "конструктивно" брала участь у мирних переговорах під керівництвом ООН.

Переговори щодо резолюції мають розпочатися в понеділок. Але дипломати заявили, що поки не ясно, коли РБ ООН буде голосувати за проект", - пише агентство.

Раніше Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН не ухвалила внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

"За" резолюцію в ході екстреного засідання РБ ООН, скликаного за ініціативою Росії, проголосували лише 3 з 15 членів - Росія, Китай і Болівія. 8 країн проголосували проти, ще 3 утрималися.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зазначила, що уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила упевненість, що ракетні удари по Сирії були як правильними, так і законними заходами проти сирійського уряду, а також що удари у Сирії стримають тих, хто використовує хімречовини на вулицях Британії.