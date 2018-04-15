Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США, Франція і Британія в РБ ООН представили проект нової резолюції по Сирії

Неділя, 15 квітня 2018, 03:50
США, Франція і Британія в РБ ООН представили проект нової резолюції по Сирії

США, Франція і Велика Британія у Радбезі ООН представили проект нової резолюції щодо розслідування хіматак в Сирії.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією агентства, у проекті резолюції Вашингтон, Париж і Лондон закликають до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги, забезпечення припинення вогню, та вимагають, щоб Сирія "конструктивно" брала участь у мирних переговорах під керівництвом ООН.

Серед пропозицій, які викликають суперечки, - проведення незалежного розслідування у зв'язку із заявами про атаки за допомогою токсичних газів у Сирії.

Передбачається, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) повинна буде протягом 30 днів представити доповідь про те, чи повністю розкрила Сирія її запаси хімічної зброї.

Гуманітарні вимоги у проекті резолюції - це дозвіл медичної евакуації та безперешкодного проїзду гуманітарних конвоїв у всіх районах.

"Переговори щодо резолюції мають розпочатися в понеділок. Але дипломати заявили, що поки не ясно, коли РБ ООН буде голосувати за проект", - пише агентство.

Раніше Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН не ухвалила внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

"За" резолюцію в ході екстреного засідання РБ ООН, скликаного за ініціативою Росії, проголосували лише 3 з 15 членів - Росія, Китай і Болівія. 8 країн проголосували проти, ще 3 утрималися.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.  

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зазначила, що уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила упевненість, що ракетні удари по Сирії були як правильними, так і законними заходами проти сирійського уряду, а також що удари у Сирії стримають тих, хто використовує хімречовини на вулицях Британії

Теми: СиріяООНСШАФранціяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
Усі новини...
Реклама: