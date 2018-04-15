США, Франция и Великобритания в СБ ООН представили проект новой резолюции по Сирии

США, Франция и Великобритания в Совбезе ООН представили проект новой резолюции по расследованию химатак в Сирии.

Об этом сообщает AFP.

По информации агентства, в проекте резолюции Вашингтон, Париж и Лондон призывают к беспрепятственным поставкам гуманитарной помощи, обеспечению прекращения огня, и требуют, чтобы Сирия "конструктивно" участвовала в мирных переговорах под руководством ООН.

Среди предложений, которые вызывают споры, - проведение независимого расследования в связи с заявлениями об атаках с помощью токсичных газов в Сирии.

Предполагается, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна будет в течение 30 дней представить доклад о том, полностью ли раскрыла Сирия ее запасы химического оружия.

Гуманитарные требования в проекте резолюции - это разрешение медицинской эвакуации и беспрепятственного проезда гуманитарных конвоев во всех районах.

"Переговоры по резолюции должны начаться в понедельник. Но дипломаты заявили, что пока не ясно, когда СБ ООН будет голосовать за проект", - пишет агентство.

Раньше Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

"За" резолюцию в ходе экстренного заседания СБ ООН, созванного по инициативе России, проголосовали только 3 из 15 членов - Россия, Китай и Боливия. 8 стран проголосовали против, еще 3 воздержались.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов ранения получили трое гражданских лиц.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила уверенность, что ракетные удары по Сирии были как правильными, так и законными мерами против сирийского правительства, а также что удар по Сирии сдержит тех, кто использует химвещества на улицах Британии.