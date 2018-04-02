Суд пояснив, чому не може закрити справу проти "Гіві"

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області не може закрити кримінальне провадження у справі терориста "Гіві".

Про це суд роз'яснює 2 квітня, коментуючи юридичну колізію, яку активно підхопили ЗМІ.

З метою усунення спекуляцій та надання об’єктивної інформації суд повідомляє наступне:

Михайла Толстих, на прізвисько "Гіві", обвинувачують у скоєнні терористичного акту. Судове засідання призначене на 9:00 год. 5 квітня 2018 року. Є інформація про те, що "Гіві" вважається загиблою особою. Підставою для закриття справи є смерть людини.

Але, згідно з законодавством України факт смерті підтверджується свідоцтвом про смерть, яке видається органом РАГСу.

Наголошується, що на цей час ні прокурор, ні захисник не надали відповідного свідоцтва.

"Факт смерті може бути встановлений також рішенням суду, але за заявою зацікавлених осіб в цивільному судочинстві. Парадокс у тому, що така заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути подана родичами померлого", – пояснюють у суді.

"Таким чином, має місце ситуація, коли Павлоградський суд не може закрити кримінальне провадження, а тому в черговий раз призначає судовий розгляд з викликом обвинуваченої особи, бо не має "офіційного" підтвердження смерті "Гіві".

Раніше повідомлялося, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає на засідання обвинуваченого у справі про теракт вбитого командира підрозділу "Сомалі" Михайла Толстих (позивний "Гіві").

30 березня суд опублікував відповідне повідомлення в офіційній газеті "Урядовий кур’єр".

Правозахисниця, директорка програми USAID "Права людини в дії" Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова зазначала, що справа проти "Гіві" перебуває в Павлоградському суді з грудня 2016 року.

Вона зазначила, що причин для закриття провадження немає, поки факт смерті обвинуваченого не встановлений офіційно.

За її словами, щоб підтвердити смерть "Гіві", Україна повинна була б звернутися з офіційним запитом до Слідчого комітету Росії.

"Мені здається, було б доречним призупинити цей судовий процес. Зараз не встановлено, хто є відповідальним за ці (неконтрольовані Україною – ред.) території. Росія не визнає себе стороною конфлікту. Навіть якщо зараз суд винесе вирок, то які наслідки?" – вважає Волкова.

Як відомо, бойовик "Гіві" (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті.

Спершу бойовики звинувачували українських військових у ліквідації "Гіві". Зброєю убивства при цьому називали вогнемет "Шмєль".

Згодом, за даними російських ЗМІ, спільник "Гіві" з Москви Ігор Мильцєв заявив, що замах на Толстих організували він і ще троє бійців "Сомалі": так вони помстилися за товаришів по службі, яких "Гіві" нібито кинув під час бою під Авдіївкою в кінці січня 2017 року.

Михайло Толстих народився в Іловайську в 1980 році. "Гіві" брав участь у боях з травня 2014 року – воював і за Слов'янськ, і за Іловайськ, і за Донецький аеропорт. Також він запам’ятався знущаннями над полоненими.

Як і командир батальйону "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), підірваний у ліфті в Донецьку 16 жовтня 2016 року, "Гіві" був одним із символів війни на Донбасі.

Він перебував в українському розшуку й у санкційному списку Євросоюзу.