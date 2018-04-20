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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 20 квітня 2018, 21:06

Онищенко готовий поділитися своїми плівками з НАБУ, Садового не пустили на зустріч з Порошенком, цінність громадянства України істотно зросла - новини, які обговорювали 20 квітня.

Про "плівки Онищенка". Народний депутат Олександр Онищенко, який ховається від правосуддя за кордоном, заявив про готовність надати НАБУ для експертизи оригінал запису розмови нібито з президентом Петром Порошенком.

Про ДТП у Кривому Розі. Водієві Mazda, якого звинувачують у скоєнні смертельного ДТП в Кривому Розі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення на заставу.

Про керівника "тітушек". Генеральна прокуратура України направила до французьких правоохоронних органів запитом про екстрадицію підозрюваного в організації "тітушок" українця Армена Саркісяна.

Про Рабіновича. Нацагентство із запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро результати повної перевірки декларації народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Вадима Рабіновича.

Про Садового. Охорона не пустила мера Львова Андрія Садового на зустріч президента Петра Порошенка з представниками культурного, соціального та бізнес-середовища Львівської області.

Про депутатів. У Генеральної прокуратури є п’ять матеріалів щодо народних депутатів, але не всі вони можуть стати підставою для позбавлення недоторканності.

Про "Газпром" та "Нафтогаз". "Газпром" надіслав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу і його транзит через територію України. Як зауважує управління інформації "Газпрому", переговори з цього приводу з "Нафтогазом України" до результату не привели.

Про екс-заступника голови "Укртрансгазу". Екс-заступникові голови правління ПАТ "Укргазбанк" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. "Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 40 мільйонів гривень застави", - йдеться в рішенні суду від 20 квітня.

Про українське громадянство. Україна за рік піднялася з 99-го на 80-е місце в Індексі громадянств світу, потрапивши до трійки країн з найпомітнішим зростанням цінності громадянства. Основна причина такого зростання - введення безвізового режиму з країнами Шенгенської зони 11 червня 2017 року. Кількість країн з безвізовим в'їздом для українців за рік збільшилася з 81 до 115 країн.

Теми: ОнищенкоНАБУПорошенкозаконодавствогромадянство
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