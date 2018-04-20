Главные новости дня – за 60 секунд

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Пятница, 20 апреля 2018, 21:06

Онищенко готов поделиться своими пленками с НАБУ, Садового не пустили на встречу с Порошенко, ценность гражданства Украины существенно выросла – новости, которые обсуждали 20 апреля.

О "пленках Онищенко". Скрывающийся от правосудия народный депутат Александр Онищенко заявил о готовности предоставить НАБУ для экспертизы оригинал записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко.

О ДТП в Кривом Роге. Водителю Mazda, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения на залога.

О руководителе "титушек". Генеральная прокуратура Украины направила во французские правоохранительные органы запрос об экстрадиции подозреваемого в организации "титушек" украинца Армена Саркисяна.

О Рабиновиче. Нацагентство по предотвращению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро результаты полной проверки декларации народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Вадима Рабиновича.

О Садовом. Охрана не пустила мэра Львова Андрея Садового на встречу президента Петра Порошенко с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области.

О депутатах. В Генеральной прокуратуры есть пять материалов в отношении народных депутатов, но не все они могут стать основанием для лишения неприкосновенности.

О "Газпроме" и "Нафтогазе". "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию Украины. Как замечает управление информации "Газпрома", переговоры на этот счет с "Нафтогазом Украины" к результату не привели.

Об экс-заместителе главы "Укртрансгаза". Экс-заместителю председателя правления ПАО "Укргазбанк" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. "Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 40 млн гривен залога", - говорится в решении суда от 20 апреля.

Об украинском гражданстве. Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место в Индексе гражданств мира, попав в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства. Основная причина такого роста - введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны 11 июня 2017 года. Количество стран с безвизовым въездом для украинцев за год увеличилось с 81 до 115 стран.

Темы: Онищенко НАБУ Порошенко законодательство гражданство
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