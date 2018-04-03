Холодницький просить змінити прокурорів у його справі

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить змінити підслідність кримінального провадження, в рамках якого щодо нього проводилися негласні слідчі дії.

Про це він сказав після виходу з ГПУ, куди 3 квітня був викликаний на допит, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Була спроба провести слідчі дії – у вигляді відбору зразків голосу, але я вважаю, що є необ'єктивне ставлення, оскільки керівник департаменту є фактичним фігурантом у трьох провадженнях САП і НАБУ. Мені не доводиться розраховувати на об'єктивність слідства, тому я чекаю рішення про зміну слідчих і прокурорів департаменту, який розслідує це провадження", - сказав Холодницький.

Він наголосив, що не братиме участі у слідчих діях, поки "не вирішено питання підслідності", але запевнив, що "готовий давати всі свідчення, готовий відстоювати свою позицію".

Перед допитом у ГПУ Холодницький пов'язав розслідування щодо нього з тим, що САП розслідує три кримінальні провадження щодо керівника департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимира Гуцуляка.

"У мене є питання щодо об'єктивності досудового розслідування. Бо наскільки ви знаєте, цей найодіозніший департамент Генпрокуратури, до якого у мене як спецпрокурора, до керівника якого, є низка питань. Зокрема три кримінальні провадження, у тому числі про незаконне збагачення", - сказав Холодницький.

"І в мене є питання до об’єктивності розслідування власне цього провадження (щодо Холодницького – ред.)", - додав керівник САП.

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже надійшли дисциплінарні скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

У КДКП заявили, що мають 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький сказав, що йому пропонували працювати проти НАБУ і запевнив, що відповість на кожне слово у звинуваченні.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького