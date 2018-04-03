Спостерігачам ОБСЄ не дали подивитися, що привіз "гумконвой" РФ

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Вівторок, 3 квітня 2018, 11:59

Команда Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 29 березня бачила автоколону з 10 вантажівок із написом "Гуманітарна допомога від Росії" російською мовою на бортах.

Автоколона прямувала через підконтрольні бойовикам Молодогвардійськ і Луганськ, сказано у звіті СММ за 30 березня.

"Автоколона складалася з десяти вантажних транспортних засобів, трьох службових вантажівок, двох машин швидкої допомоги і двох автомобілів із написом "міліція", – зазначають спостерігачі.

Команда СММ бачила, як ці вантажні транспортні засоби розвантажили на території об'єкта в Луганську.

"Спостерігачі бачили, як десять чоловіків в одязі з символікою Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації розвантажували загорнуті в пластик коробки. Озброєний чоловік в одязі військового типу не дозволив команді СММ зайти на територію об'єкта", – повідомляє СММ.

Пізніше того ранку спостерігачі бачили, як та сама автоколона рухалася на південний схід на південно-східній околиці Луганська.

29 березня повідомлялося, що 75-та колона російських вантажівок вирушила на окуповану територію України. По одній колоні мали піти до Донецька й до Луганська.

Олена Рощенко, УП
Теми: ОБСЄ Донбас Росія гуманітарка
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