Справа Януковича: Свідок захисту розповів, як вступив у "самооборону Криму"

Свідок захисту у справі про державну зраду Віктора Януковича Валерій Луговськой заявляє, що захищав Крим нібито від "Правого сектора", якого сам не бачив, і про те, що росіяни нічого на півострові не захоплювали.

Про це 30-річний будівельник з Сімферополя розповів під час допиту в Оболонському суді, який проходив за допомогою відео-конференції з Криму.

За словами Луговського, він був серед учасників антимайдану, які колоною автобусів їздили у Київ і перебували у Маріїнському парку, а по дорозі додому на них напали біля Корсунь-Шевченківського.

При цьому він не зміг відповісти, які поранення отримав водій його автобуса, мовляв, "не звернув уваги".

Луговськой також розповів, що по приїзді до Криму, їх відвезли до лікарні, а потім вони отримали "добові кошти", приблизно по 300 гривень. Свідок не зміг повідомити, хто їм платив кошти, але запевнив, що вони "не з бюджету".

"Ми були без води-їжі, без особистих коштів. Це були близько 300 гривень на їжу, чай- каву, сигарети. Не знаю ім'я цієї людини (яка роздавала кошти – ред.). Нам просто сказали: візьміть ці грошові кошти, ми бачимо, що вам треба ліки, хтось голодний. Це як якась компенсація. Я їх отримав тільки, коли приїхав. Не знаю, чиї це кошти, але явно не державні", - розповів Луговськой.

За його словами, події на Майдані призвели до того, що він вирішив вступити у "Самооборону Криму" і захищати півострів.

"Мені стало образливо за мою країну, за те, що там відбувалося, бо це було ненормально. Тому я вирішив вступити у загін "Кримської самооборони". Ми займались охороною будівель Радміну, вокзалу, електростанції для безпеки жителів Криму", - розповів Луговськой.

На запитання судді, від кого саме охороняли, він упевнено відповісти не зміг, але зазначив, що їх лякали "Правим сектором".

"Коли ми їхали з Корсунь-Шевченківського, то нам казали, що приїдуть у Крим, знайдуть нас і, як нам сказали, нас "навчать любити Україну". Я її і так люблю", - сказав свідок.

Суддя Владислав Дев'ятко наполягав, щоб Луговськой уточнив, від кого ж охороняли будівлі у Криму.

"Від нападу "Правого сектора", - сказав свідок, але на уточнююче запитання зазначив, що "нападів не було".

Про те, що у Крим міг приїхати "Правий сектор" він чув лише від третіх осіб.

Луговськой також твердить, що росіяни у Криму не захоплювали ні військових частин, ні адмінбудівель.

"Росіянами нічого не захоплювалось на території Криму. Я не говорив, ким вони захоплювались. Я говорив, що вступив в загін "самооборони" – для забезпечення порядку і охорони тих будівель і споруд", - сказав свідок.

Він додав, що зброї у самообороні не давали, і каже, що не брав участі у захопленні Верховної Ради Криму.

"Ви вже питали про це. Я не брав участі, - сказав Луговськой і додав: Ніякого захоплення не було".

Він також не відповів на питання, чи є він громадянином Росії:

"Я вам паспорт показував, - сказав свідок. - Я громадянин України".

На засіданні 4 квітня мали також допитати ще двох свідків з Криму.

Але Роман Татаріков відмовився давати свідчення. А від Андрія Нікіфорова адвокати отримали заяву, що він ще перебуває на стаціонарному лікуванні, і лише 5 квітня увечері планується його виписка.

Ще один свідок Юрій Ільїн повідомив, що перебуватиме на лікуванні до 13 квітня і може бути допитаний лише 18 квітня.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.