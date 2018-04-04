Дело Януковича: Свидетель защиты рассказал, как вступил в "самооборону Крыма"

Свидетель защиты по делу о государственной измене Виктора Януковича Валерий Луговской заявляет, что защищал Крым якобы от "Правого сектора", которого сам не видел, и о том, что россияне "ничего на полуострове не захватывали".

Об этом 30-летний строитель из Симферополя рассказал во время допроса в Оболонском суде, который проходил с помощью видеоконференции из Крыма.

По словам Луговского, он был среди участников антимайдана, которые колонной автобусов ездили в Киев и находились в Мариинском парке, а по дороге домой на них напали у Корсунь-Шевченковского.

При этом он не смог ответить, какие ранения получил водитель его автобуса, мол, "не обратил внимания".

Луговской также рассказал, что после приезда в Крым, их отвезли в больницу, а потом они получили "суточные средства", примерно по 300 гривен. Свидетель не смог сообщить, кто им платил деньги, но заверил, что они "не из бюджета".

"Мы были без воды-еды, без личных средств. Это были около 300 гривен на еду, чай- кофе, сигареты. Не знаю имя этого человека (который раздавал средства – ред.). Нам просто сказали: возьмите эти денежные средства, мы видим, что вам нужны лекарства, кто-то голоден. Это как некая компенсация. Я их получил только, когда приехал. Не знаю, чьи это деньги, но явно не государственные", - рассказал Луговской.

По его словам, события на Майдане привели к тому, что он решил вступить в "Самооборону Крыма" и защищать полуостров.

"Мне стало обидно за мою страну, за то, что там происходило, это было ненормально. Поэтому я решил вступить в отряд "Крымской самообороны". Мы занимались охраной зданий Совмина, вокзала, электростанции для безопасности жителей Крыма", - рассказал Луговской.

На вопрос судьи, от кого именно охраняли, он уверенно ответить не смог, но отметил, что их пугали "Правым сектором".

"Когда мы ехали с Корсунь-Шевченковского, то нам говорили, что приедут в Крым, найдут нас и, как нам сказали, нас "научат любить Украину". Я ее и так люблю", - сказал свидетель.

Судья Владислав Девятко настаивал, чтобы Луговской уточнил, от кого охраняли здания в Крыму.

"От нападения "Правого сектора", - сказал свидетель, но на уточняющий вопрос отметил, что "нападений не было".

О том, что в Крым мог приехать "Правый сектор" он слышал только от третьих лиц.

Луговской также утверждает, что россияне в Крыму не захватывали ни воинских частей, ни админзданий.

"Русскими ничего не захватывалось на территории Крыма. Я не говорил, кем они захватывались. Я говорил, что вступил в отряд "самообороны" – для обеспечения порядка и охраны тех зданий и сооружений", - сказал свидетель.

Он добавил, что оружия в самообороне не давали, и говорит, что не участвовал в захвате Верховной Рады Крыма.

"Вы уже спрашивали об этом. Я не участвовал, - сказал Луговской и добавил: Никакого захвата не было".

Он также не ответил на вопрос, является ли он гражданином России:

"Я вам паспорт показывал, - сказал свидетель. – Я гражданин Украины".

На заседании 4 апреля должны были также допросить еще двух свидетелей из Крыма.

Но Роман Татариков отказался давать показания. А от Андрея Никифорова адвокаты получили заявление, что он еще находится на стационарном лечении, и только 5 апреля вечером планируется его выписка.

Еще один свидетель Юрий Ильин сообщил, что будет находиться на лечении до 13 апреля и может участвовать в заседании суда только 18 апреля.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.