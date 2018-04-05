Втручання у вибори: Мюллер допитав 2 російських олігархів - CNN

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ в американські вибори, взявся розслідувати фінансування передвиборної кампанії Трампа росіянами.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За інформацією телеканалу, команда Мюллера допитала щонайменше 2 російських олігархів.

Зазначається, що одного бізнесмена допитали й обшукали після прибуття його приватного літака в аеропорт Нью-Йорка. Прокурори також перевірили його електронні пристрої. Про те, хто цей олігарх, і коли саме відбулася перевірка, не повідомляється.

Ще одного російського олігарха зупинили під час його "нещодавньої поїздки в США", але не зрозуміло, чи його також обшукували.

Телеканал пише, що команда Мюллера надіслала неофіційний документ і запит на інтерв'ю третьому російському олігархові, який останнім часом не відвідував США.

"Ці допити свідчать про те, що Мюллер активізував свою увагу на потенційному потоці грошей із Росії на вибори в США у рамках свого розслідування про втручання РФ в президентські вибори 2016 року", - йдеться у статті.

Слідчі намагаються з'ясувати, чи здійснювали незаконні пожертви заможні росіяни прямо чи опосередковано в президентську кампанію Дональда Трампа та його інаугурацію.

Підкреслюється, що, відповідно до закону про фінансування виборчої кампанії, іноземним громадянам заборонено здійснювати пожертвування на політичні кампанії США.

"Частина розслідування спрямована на те, щоб з'ясувати, чи вкладали росіяни гроші в компанії або дослідницькі центри, які здійснювали пожертвування для передвиборного штабу Трампа.

Ще один напрямок розслідування Мюллера - перевірка ймовірного використання Росією підставних спонсорів як інструменту для фінансування кампанії Трампа", - розповіли джерела.

Зазначається, що Трамп залучив 333 мільйони доларів на свою президентську кампанію та ще майже 107 мільйонів у фонд інавгурації, що удвічі більше, ніж у будь-якого із його попередників.

Раніше Reuters повідомляв, що США планують на цьому тижні ввести нові санкції проти російських олігархів.

15 березня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори, в тому числі проти Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".

До списку внесені прізвища 19 фізичних осіб, більшість з яких фігурували у звіті спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у хід виборів 2016 з метою сприяти Дональду Трампу.

У США також триває робота спеціального прокурора Мюллера, який серед іншого має встановити, чи координувалось російське втручання на рівні контактів між штабом Трампа та урядом Росії.

У лютому Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента США.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.