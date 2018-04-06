Прикордонники посилили охорону межі з Кримом, задіяли спецлітаки

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 15:30

Державна прикордонна служба посилила режим охорони адміністративної межі з окупованим Росією Кримом на період великодніх свят.

Про це повідомляє прес-центр ДПСУ у Facebook.

"На всі ділянки відповідальності в межах Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей направлено додаткові резерви, техніку та необхідні засоби", - розповідають у відомстві.

Зазначається також, що, аби краще реагувати на можливі провокації чи інші нестандартні ситуації, особливо поблизу окупантів, налагоджена взаємодія із СБУ, поліцією та іншими органами.

"Крім того, для моніторингу ситуації сухопутної ділянки кордону, в територіальному морі та на адмінмежі з ТОТ АР Крим патрулюватимуть літаки "Даймонд" (модель для аеророзвідки – ред.). Також морські сили застосовуватимуться щоденно протягом усіх свят", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Крим кордон окупація
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