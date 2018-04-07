Трамп почав підготовку до можливого допиту у Мюллера - CNN
Президент США Дональд Трамп розпочав підготовку до можливого інтерв'ю зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує можливе втручання РФ в американські президентські вибори в 2016 році.
Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
За інформацією телеканалу, підготовка в Білому домі до відповідей Трампа на питання Мюллера "перебуває на початковому етапі". Радники і юрисконсульти інструктують президента щодо тем, які можуть зацікавити спецпрокурора під час допиту.
Підкреслюється, що офіційно очільник Адміністрації ще не погодився на інтерв'ю з Мюллером. Але така попередня підготовка свідчить про те, що Трамп і його команда відкриті для співбесіди.
Раніше повідомлялося, що адвокати голови Білого дому намагаються домовитися про угоду зі спецпрокурором: свідчення в обмін на швидке припинення слідства.
В кінці грудня 2017 року в інтерв’ю New York Times Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера.
Він повторив, що змови між його передвиборчою кампанією і РФ не було і розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США "погано виглядати" перед світом.
Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом".