Трамп почав підготовку до можливого допиту у Мюллера - CNN

Президент США Дональд Трамп розпочав підготовку до можливого інтерв'ю зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує можливе втручання РФ в американські президентські вибори в 2016 році.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За інформацією телеканалу, підготовка в Білому домі до відповідей Трампа на питання Мюллера "перебуває на початковому етапі". Радники і юрисконсульти інструктують президента щодо тем, які можуть зацікавити спецпрокурора під час допиту.

Підкреслюється, що офіційно очільник Адміністрації ще не погодився на інтерв'ю з Мюллером. Але така попередня підготовка свідчить про те, що Трамп і його команда відкриті для співбесіди.

Раніше повідомлялося, що адвокати голови Білого дому намагаються домовитися про угоду зі спецпрокурором: свідчення в обмін на швидке припинення слідства.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у хід виборів 2016 з метою сприяти Дональду Трампу.

В кінці грудня 2017 року в інтерв’ю New York Times Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Він повторив, що змови між його передвиборчою кампанією і РФ не було і розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США "погано виглядати" перед світом.

Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом".