Саакашвілі знайшов роботу в Нідерландах

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Субота, 7 квітня 2018, 18:54

Екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі читатиме лекції в Академії спікерів Нідерландів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Домовився з Академією спікерів Нідерландів про співробітництво. Поки я в Європі, буду заробляти на життя лекціями", - зазначив він.

Саакашвілі додав, що в Академії хороший колектив, який має хороше знання специфіки нашого регіону і "правильні цінності".

"Сподіваюся, довго читати лекції мені не доведеться, а досвід буду використовувати не для лекцій, а для усунення олігархів від влади і реальної реформації", - написав політик.

Як повідомлялося, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Київська влада вислала Саакашвілі до Польщі, звідки він тріумфально прорвався в Україну 10 вересня 2017 року.

Українські правоохоронці висунули Саакашвілі звинувачення, що він отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на організацію протестних акцій в Україні.

12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.

Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.

Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

Генпрокуратура призупинила кримінальне провадження стосовно Саакашвілі.

28 березня Касаційний адміністративний суд Верховного суду не задовольнив скаргу адвокатів Саакашвілі на рішення про відмову в задоволенні його позову щодо надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Читайте також "Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України"

Українська правда
Теми: Саакашвілі
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