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У пожежі в Trump Tower загинула одна людина

Неділя, 8 квітня 2018, 07:12

В результаті пожежі в хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку загинув житель квартири, де почалося загоряння.

Про це повідомляє NBC з посиланням на поліцію.

Раніше загиблий чоловік був виявлений в квартирі у важкому стані.

Департамент поліції Нью-Йорка повідомив, що йому було 67 років і його оголосили загиблим після того, як він був доставлений в лікарню.

Як повідомлялося, в хмарочосі Trump Tower, що належить президентові США Дональда Трампа, сталася пожежа. Займання почалося в квартирі на 50-му поверсі.

Президент США Дональд Трамп, перша леді Меланія і їх син Баррон в цей час були в Вашингтоні.

Теми: СШАнадзвичайна подія
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