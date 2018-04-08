У пожежі в Trump Tower загинула одна людина

628 переглядів
Неділя, 8 квітня 2018, 07:12

В результаті пожежі в хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку загинув житель квартири, де почалося загоряння.

Про це повідомляє NBC з посиланням на поліцію.

Раніше загиблий чоловік був виявлений в квартирі у важкому стані.

Департамент поліції Нью-Йорка повідомив, що йому було 67 років і його оголосили загиблим після того, як він був доставлений в лікарню.

Як повідомлялося, в хмарочосі Trump Tower, що належить президентові США Дональда Трампа, сталася пожежа. Займання почалося в квартирі на 50-му поверсі.

Президент США Дональд Трамп, перша леді Меланія і їх син Баррон в цей час були в Вашингтоні.

Теми: США надзвичайна подія
powered by lun.ua
По темі
ЗМІ: Скрипалям запропонують жити в США під новими іменами 8 квітня 2018, 06:50
У хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку сталася пожежа 8 квітня 2018, 03:08
США і КНДР активно готуються до зустрічі Трампа з Кім Чен Ином 8 квітня 2018, 00:47
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 42 обстріли, один боєць ЗСУ отримав поранення
Волонтери: В результаті хіматаки в Сирії загинуло не менше 150 осіб
"Особа А": Килимник розповів про роботу на Манафорта в Україні та США
Наїзд авто в натовп у Мюнстері: 3 загиблих, 20 постраждалих
Усі новини
київ

На Михайлівській відкрився бар з українськими настоянками

афіша

Афіша подій на 6-9 квітня