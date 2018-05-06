Єнін: Екстрадиція Саітова з Азербайджану може тривати кілька місяців

Запит на видачу Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, буде направлено до Азербайджану протягом наступного тижня.

Про це 6 травня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

"Запит на видачу правопорушника буде направлено протягом наступного тижня. Процес екстрадиції триватиме щонайменше кілька місяців. Це питання, які важно передбачити однозначно, оскільки все залежить від конкретної ситуації", - зазначив Єнін і додав, що українська сторона "перебуває на постійному контакті з нашими колегами з Азербайджану".

Єнін зауважив, що Україна вже звернулася до Азербайджану з проханням забезпечити взяття під варту підозрюваного у вчиненні злочину.

"Вчора (5 травня- ред.) мав відбуватися суд, в рамках якого йому мало бути обрано запобіжний захід", - повідомив Єнін.

Він також зауважив, що є перелік умов, які можуть стати на заваді будь-якій екстрадиції.

"Це, наприклад, перебування особи у громадянстві тієї чи іншої країни, наявність статусу політичного біженця, або низка мотивів, передбачених двосторонніми та багатосторонніми конвенціями", - повідомив заступник генпрокурора.

5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті Мустафи Найєма, було затримано в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури.

У свою чергу заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що запит про затримання та арешт Саітова було направлено до Азербайджану 2 травня, а запит на його видачу буде направлено "найближчим часом".

30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукують за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості.

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти.

2 травня Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, оголосили у розшук.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".