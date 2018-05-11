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Суд просять продовжити арешт Савченко

П'ятниця, 11 травня 2018, 13:45

До Шевченківського райсуду Києва надійшло клопотання про продовження терміну тримання під вартою народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко Н.В", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про дату та час розгляду клопотання повідомлять додатково.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Українська правда

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Теми: Савченко Надіясударешт
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