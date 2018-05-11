Суд просят продлить арест Савченко

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Пятница, 11 мая 2018, 13:45

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о дате и времени рассмотрения ходатайства сообщат дополнительно.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Украинская правда
Темы: Савченко Надежда суд арест
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