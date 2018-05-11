Луценко депортував би таких хуліганів, як кривдники Найєма

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П'ятниця, 11 травня 2018, 13:49

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє справедливість у справі про побиття народного депутата Мустафи Найєма і виступає за депортацію іноземців-порушників.

Про це він заявив в Острозькій академії в рамках проекту "Острог Forum – 2018".

"Навіть іноземні представництва говорять мені, що ця справа має стати тестом для правоохоронної системи. Моя відповідь: краще тестувати правоохоронну систему на захисті прав звичайних людей", – зазначив Луценко.

Він наголосив, що побиття Найєма не стосувалося виконання депутатських повноважень – а отже не може кваліфікуватися за тяжкими статтями щодо народних депутатів.

"Це звичайна побутова сутичка учасників дорожнього руху. Проте вона стала незвичайною через суть учасників: одні – "мажори", в тому числі неукраїнського громадянства, інший – достатньо відомий народний депутат", – сказав генпрокурор.    

"З моєї точки зору, ми маємо тут довести об’єктивність, не залежну ні від чого. Той, хто наніс удар, що розбив щелепу, має статтю до 8 років", – зазначив він.

Луценко констатував: "Поки поліція оформлювала протокол, він встиг доїхати до аеропорту й вилетіти з України – потім був затриманий в Азербайджані. Ми з колегами ведемо досить швидку (діяльність): на перший день ми дали перший запит, позавчора ми дали базовий запит щодо екстрадиції цього громадянина до України".  

"Інші учасники, які завдавали удари, не пов’язані з тяжкими наслідками, будуть відповідати за статтею "хуліганство". І я не сумніваюся, що вони за нею понесуть відповідальність", – додав він  

"Ще один наслідок цього інциденту – треба більш серйозно поставитися до функціонування Міграційної служби України. Бо учасники цієї бійки – люди не українського громадянства, які хочуть його здобути, вчиняючи постійно різні хуліганські вчинки", – заявив генпрокурор.

"З моєї точки зору, і законодавство, і практика мають бути підкореговані. Подібні люди мають депортовуватися негайно, за перших ознак навіть не кримінальних, а адміністративних порушень", – сказав він.

На думку Луценка, іноземців треба депортувати, навіть якщо вони переходять дорогу неправильно.

"Перепрошую, той, хто хоче стати громадянином України, не повинен порушувати будь-яких українських законів. Якщо він при цьому ще займається хуліганством, він однозначно має депортовуватися. Якщо це хуліганство оцінюється як кримінальне, він має постати перед судом і нести відповідальність на рівні з усіма", – сказав він.  

"Саме так я і буду діяти. В даному випадку не сумніваюся, що правоохоронна система спрацює (добре – ред.), бо це не перший тест", – заявив генпрокурор.

Він нагадав, як "самозвані активісти" побили депутата Олега Барну, били по голові: "Я і там буду об’єктивним, не залежно від того, якого політичного забарвлення є учасники. І там також будуть відповідати за нанесення тяжкого удару депутату, який в той момент виконував депутатські обов’язки".

"Так само громадський активіст Шабунін, який наніс удар і зламав щелепу журналісту. Журналіст, правда, скандальний, дуже специфічний – але це не значить, що йому треба ламати щелепу в дискусії. І там так само буде працювати система", – заявив Луценко.

"Одна з найважчих речей для прокурора – бути об’єктивним", – додав він і нагадав, що йому тюремна кружка нагадує про необхідність законності.

"І справедливість, і законність цієї справи я вам гарантую – як і всі попередні", – заявив Луценко.

Нагадаємо, одного з учасників конфлікту з Мустафою Найємом Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова посадили на цілодобовий домашній арешт, Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – на нічний домашній арешт до 30 червня. Утікача Магомеда-Аміна Саітова заочно арештували до 1 липня, а суд у Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Олена Рощенко, УП
Теми: Луценко Найєм Азербайджан Міграційна служба законодавство
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