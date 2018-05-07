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Підозрюваного у побитті Найєма Саітова заочно арештували до липня

Понеділок, 7 травня 2018, 17:37

Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував підозрюваного в побитті нардепа Мустафи Найєма Магомеда-Аміна Саїтова, який втік в Азербайджан, до 1 липня.

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Саітова надійшло на розгляд до Шевченківського райсуду 7 травня.

"За результатами розгляду зазначеного клопотання слідчим суддею постановлено рішення, яким підозрюваному Саітова Магомед-Аміна Абубакаровича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Саітова арештували на 56 днів до 1 липня.

"Слідчий суддя ухвалив доставити Саітова Магомед-Аміна Абубакаровича до Шевченківського районного суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід після затримання підозрюваного, однак не пізніш як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.  

30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником конфлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукували за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості.

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова  Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. 

2 травня Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, оголосили у розшук.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Магомеда-Аміна Саітова затримали в Азербайджані і розпочали екстрадиційні процедури. 

У свою чергу заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що запит про затримання та арешт Саітова було направлено до Азербайджану 2 травня, а запит на його видачу буде направлено "найближчим часом".

Він також додав, що екстрадиція Саітова з Азербайджану може тривати кілька місяців. 

7 травня Найєму надали охорону через погрози.

Українська правда

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Теми: Найємсударешт
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