Третього підозрюваного в побитті Найєма теж не взяли під варту

1145 переглядів
Четвер, 3 травня 2018, 01:17

Третього з затриманих фігуранта справи про побиття депутата Мустафи Найєма – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.  

Відповідний запобіжний захід обрала суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька.

22-річний громадянин РФ Темербулатов Умолт Русланович має перебувати за місцем проживання з 23-ї години до 6 ранку до 30 червня включно.

 

Він має здати паспорти і з'являтися на вимогу правоохоронців.

Його підозрюють у вчиненні хуліганських дій (ч.2 ст.296) стосовно Мустафи-Масі Найєма,

Як і для інших затриманих, прокурор просив для Темербулатова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Раніше 2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда-Абубакаровича Саітова нічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова - цілодобовий домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.

Олена Рощенко, УП
Теми: Найєм суд
powered by lun.ua
По темі
Ще одного учасника бійки з Найємом посадили під домашній арешт 3 травня 2018, 00:13
Стан депутата Найєма погіршується – брат 2 травня 2018, 22:35
Суд дозволив затримати нападника на Найєма, який утік 2 травня 2018, 22:00
Усі новини
Головні новини
Третього підозрюваного в побитті Найєма теж не взяли під варту
Поліція Києва розшукує нападників на учасника АТО, є фото
У Києві напали на колишнього захисника ДАП
РНБО запровадила санкції щодо осіб, які причетні до агресії Росії
Усі новини
дослідження

Вчені пояснили, як наш зріст впливає на здоров'я

Досвід

Як британський театр вчить українців близькості через танці