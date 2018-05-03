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Третього підозрюваного в побитті Найєма теж не взяли під варту

Четвер, 3 травня 2018, 01:17
Третього підозрюваного в побитті Найєма теж не взяли під варту

Третього з затриманих фігуранта справи про побиття депутата Мустафи Найєма – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.  

Відповідний запобіжний захід обрала суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька.

22-річний громадянин РФ Темербулатов Умолт Русланович має перебувати за місцем проживання з 23-ї години до 6 ранку до 30 червня включно.

 

Він має здати паспорти і з'являтися на вимогу правоохоронців.

Його підозрюють у вчиненні хуліганських дій (ч.2 ст.296) стосовно Мустафи-Масі Найєма,

Як і для інших затриманих, прокурор просив для Темербулатова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Раніше 2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда-Абубакаровича Саітова нічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова - цілодобовий домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Також поліція шукає водія БМВ (це п’ята особа, яку зафіксували камери): він не брав участі у конфлікті, але може дати свідчення.

Мустафа Найєм після операції перебуває не в дуже хорошому стані, в нього тримається температура.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Найємсуд
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