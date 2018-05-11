Луценко депортировал бы таких хулиганов, как обидчики Найема

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает справедливость в деле об избиении народного депутата Мустафы Найема и выступает за депортацию иностранцев-нарушителей.

Об этом он заявил в Острожской академии в рамках проекта "Острог Forum – 2018".



"Даже иностранные представительства говорят мне, что это дело должно стать тестом для правоохранительной системы. Мой ответ: лучше тестировать правоохранительную систему на защите прав обычных людей", – отметил Луценко.



Он подчеркнул, что избиение Найема не касалось выполнения депутатских полномочий – а значит, не может квалифицироваться по тяжким статьям в отношении народных депутатов.



"Это обычная бытовая стычка участников дорожного движения. Однако она стала необычной из-за сути участников: одни – "мажоры", в том числе неукраинского гражданства, другой – достаточно известный народный депутат", – сказал генпрокурор.



"С моей точки зрения, мы должны здесь доказать объективность, не зависящую ни от чего. Тот, кто нанес удар, разбил челюсть, имеет статью до 8 лет", – отметил он.



Луценко констатировал: "Пока полиция оформляла протокол, он успел доехать до аэропорта и вылететь из Украины – потом был задержан в Азербайджане. Мы с коллегами ведем достаточно быструю (деятельность): в первый день мы дали первый запрос, позавчера мы дали базовый запрос об экстрадиции этого гражданина в Украину".



"Другие участники, наносили удары, не связанные с тяжелыми последствиями, будут отвечать по статье "хулиганство". И я не сомневаюсь, что они по ней понесут ответственность", – добавил он.



"Еще одно следствие этого инцидента – надо более серьезно отнестись к функционированию Миграционной службы Украины. Потому что участники этой драки – люди не украинского гражданства, которые хотят его получить, совершая постоянно разные хулиганские поступки", – заявил генпрокурор.

"С моей точки зрения, и законодательство, и практика должны быть подкорректированы. Подобные люди должны депортироваться немедленно, при первых признаках даже не уголовных, а административных нарушений", – сказал он.



По мнению Луценко, иностранцев надо депортировать, даже если они переходят дорогу неправильно.



"Простите, тот, кто хочет стать гражданином Украины, не должен нарушать никакие украинские законы. Если он при этом еще занимается хулиганством, он однозначно должен депортироваться. Если это хулиганство оценивается как уголовное, он должен предстать перед судом и нести ответственность на ровне со всеми", – сказал он.

"Именно так я и буду действовать. В данном случае не сомневаюсь, что правоохранительная система сработает (хорошо – ред.), потому что это не первый тест", – заявил генпрокурор.



Он напомнил, как "самозваные активисты" избили депутата Олега Барну, били по голове: "Я и там буду объективным, независимо от того, какой политической окраски участники. И там также будут отвечать за нанесение тяжкого удара депутату, который в тот момент исполнял депутатские обязанности".



"Так же общественный активист Шабунин, который нанес удар и сломал челюсть журналисту. Журналист, правда, скандальный, очень специфический – но это не значит, что ему надо ломать челюсть в дискуссии. И там так же будет работать система", – заявил Луценко.



"Одна из самых сложных вещей для прокурора – быть объективным", – добавил он и напомнил, что ему тюремная кружка напоминает о необходимости законности.



"И справедливость, и законность этого дела я вам гарантирую – как и все предыдущие", - заявил Луценко.

Напомним, одного из участников конфликта с Мустафой Найемом Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова посадили на круглосуточный домашний арест, Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова – на ночной домашний арест до 30 июня. Беглеца Магомеда-Амина Саитова заочно арестовали до 1 июля, а суд в Баку отпустил его под личное обязательство.