Від Савченко пішли її адвокати

Від нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади, пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Соловей.

"Сьогодні ми розірвали наші робочі стосунки. Ми – я і Дмитро Бугай – більше не представляємо інтереси Надії Савченко. Ми підписали сьогодні відповідну угоду", - сказав він.

Соловей зазначив, що причиною цьому стала, зокрема, і некоректна поведінка і позиція сестри Савченко – Віри, яка вмішується у робочі відносини захисників і підзахисної.

"Ми не прихильники таких відносин, ми не будемо працювати зі сторонньою людиною, у тому числі з Вірою, яка веде себе по відношенню до адвокатів сестри некоректно. Ми працюємо з клієнтом і напрацьовуємо єдину позицію, а всі сторонні втручання не йдуть на користь Надії", - сказав Соловей.

Він додав, що це питання (що адвокати йдуть – ред.) обговорювали з Савченко упродовж трьох днів, а 11 травня дійшли згоди.

Він також зазначив, що Віра знайшла для Надії Савченко нового адвоката Олександра Шадріна (він вів справу підозрюваної у сепаратизмі та створенні терористичної організації екс-мер Слов'янська Нелі Штепи – ред.)

"Але сьогодні у нашій присутності Надія підписала відмову від усіх адвокатів, у тому числі і від Шадріна", - сказав Соловей.

Він додав, що після них до Надії пішли Віра з мамою і "можливо, вони її переконають працювати з Шадріним".

Соловей також додав, що вони з Савченко домовились, що якщо втручання у їх роботу не буде, і сама Надія захоче повернути собі старих адвокатів, то Соловей готовий повернутися і продовжувати захищати її інтереси.

Він також додав, що клопотання про продовження запобіжного заходу для Савченко у вигляді тримання під вартою розглядатимуть 14 травня.

На початку квітня від Савченко пішов адвокат Віктор Чевгуз. Своє рішення він пояснив тим, що у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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