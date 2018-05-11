Головні новини дня – за 60 секунд

Поліція почала провадження щодо втручання в діяльність Яценюка, від Савченко пішли адвокати, НАБУ розслідує чергову справу щодо компанії Ахметова, з трансферу "динамівця" Ярмоленка вкрали 150 тисяч євро – новини, які обговорювали 11 травня.

Про Яценюка. Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність екс-прем`єр-міністра лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка.

Про Березенка. Народний депутат з фракції БПП Сергій Березенко стверджує, що не купував голоси в Раді в інтересах президента Петра Порошенка, в чому його звинувачував нардеп-утікач Олександр Онищенко.

Про Савченко. Українські правоохоронці встановили імена та посади російських полковників, які давали зброю депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

А ще від Савченко знову пішли адвокати – на цей раз Олег Соловей та Дмитро Бугай. Соловей зазначив, що причиною цьому стала, зокрема, і некоректна поведінка і позиція сестри Савченко – Віри, яка вмішується у робочі відносини захисників і підзахисної.

Про ДТЕК Ахметова. Національне антикорупційне бюро розслідує імпорт неліквідного вугілля з підвищеним вмістом сірки компанією ДТЕК.

"Ще одне кримінальне провадження НАБУ… цього разу "за фактом заволодіння майном службовими особами енергохолдингу ДТЕК", які імпортували із США неліквідне вугілля із високим вмістом сірки 3,33%-3,46%, а у тарифах отримували "Роттердам+". Хоча у "Роттердамі" норма сірки - менше 1%", - заявив експерт з енергетики і колишній член НКРЕ Андрій Герус.

Про суддів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ спіймали на одержанні хабара суддю Окружного адміністративного суду Києва. Зловмисницю спіймали 10 травня під час отримання першого "траншу" в сумі 2 тисячі доларів.

Про Ярмоленко. Поліція розслідує розкрадання 150 тисяч євро з суми трансферу футболіста Андрія Ярмоленка в німецьку "Боруссію".

Згідно регламенту ФІФА, 5 % суми контракту направляється на розвиток спортивних шкіл, у яких виховувався футболіст.

Водночас, з причин, які установлюють зараз слідчі, частину платежу солідарності у сумі 150 тисяч євро на підставі підроблених документів було перераховано одній з громадських організацій із співзвучною назвою, яка відношення до виховання футболіста не має.

Про "депутатів ЛНР". Співробітники Служби безпеки, залучені до операції об’єднаних сил, затримали у Луганській області депутата терористичної організації "ЛНР".

За інформацією спецслужби, представник фейкових "органів влади" планував прибути на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсії від України.

Про членство у ЄС. "Туреччина з країнами Балкан - це єдині країни, які ведуть переговори, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Вони мають чітку перспективу членства в ЄС. У випадку України сьогодні немає перспективи членства в ЄС", - заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

Про автовиробництво. В квітні 2018 року силами шести українських заводів було виготовлено 675 автотранспортних засобів, що на 13% менше, ніж у березні.

Про дітей депутатів. Оболонський райсуд Києва засудив до умовного терміну сина народного депутата Богдана Попова та його товариша Владислава Чобана за пограбування магазину.