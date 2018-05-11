Главные новости дня – за 60 секунд

Полиция начала производство относительно вмешательства в деятельность Яценюка, от Савченко ушли адвокаты, НАБУ расследует очередное дело в отношении компании Ахметова, из трансфера "динамовца" Ярмоленко украли 150 000 евро - новости, которые обсуждали 11 мая.

О Яценюке. Национальная полиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер-министра лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

О Березенко. Народный депутат из фракции БПП Сергей Березенко утверждает, что не покупал голоса в Раде в интересах президента Петра Порошенко, в чем его обвинял нардеп-беглец Александр Онищенко.

О Савченко. Украинские правоохранители установили имена и должности российских полковников, которые давали оружие депутату Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

А еще от Савченко снова ушли адвокаты – на этот раз Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Соловей отметил, что причиной этому стало том числе и некорректное поведение и позиция сестры Савченко – Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной.

О ДТЭК Ахметова. Национальное антикоррупционное бюро расследует импорт неликвидного угля с повышенным содержанием серы компанией ДТЭК.

"Еще одно уголовное производство НАБУ... на этот раз "по факту завладения имуществом должностными лицами энергохолдинга ДТЭК", которые импортировали из США неликвидный уголь с высоким содержанием серы 3,33% -3,46%, а в тарифах получали "Роттердам+". Хотя в "Роттердаме" норма серы - менее 1%", - заявил эксперт по энергетике и бывший член НКРЭ Андрей Герус.

О судьях. Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ поймали на получении взятки судью Окружного административного суда Киева. Злоумышленницу поймали 10 мая во время получения первого "транша" в сумме 2 тысячи долларов.

О Ярмоленко. Полиция расследует хищение 150 тысяч евро из суммы трансфера футболиста Андрея Ярмоленко в немецкую "Боруссию".

Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист.

В то же время, по причинам, которые устанавливают сейчас следователи, часть платежа солидарности в сумме 150 000 евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая не имеет отношения к воспитанию футболиста.

О "депутатах ЛНР". Сотрудники Службы безопасности, вовлеченные в операцию объединенных сил, задержали в Луганской области депутата террористической организации "ЛНР".

По информации спецслужбы, представитель фейковых "органов власти" планировал прибыть на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсии от Украины.

О членстве в ЕС. "Турция со странами Балкан – единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. У них есть четкая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС", - заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

Об автопроизводстве. В апреле 2018 силами шести украинских заводов было изготовлено 675 автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в марте.

О детях депутатов. Оболонский райсуд Киева приговорил к условному сроку сына народного депутата Богдана Попова и его товарища Владислава Чобана за ограбление магазина.