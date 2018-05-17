Рада предварительно определила, как будет формироваться ГБР

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о работе Государственного бюро расследований, что позволит ведомству полноценно начать работу с 1 сентября.

За принятие законопроекта № 5395-д проголосовало 265 народных избранников.

Перед голосованием к парламентариям обратился один из инициаторов законопроекта и глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

Он пояснил, что этот закон был сформирован на основе трех предыдущих проектов, которые ранее были отклонены парламентом и направлен на решение правовых, организационных и кадровых вопросов по обеспечению работы ГБР.

По его словам, комитет единогласно принял решение рекомендовать ВР принять проект за основу.

Также выступил в Раде и директор вновь созданного ведомства Роман Труба.

"Мы ждали 20 лет на создание этого органа. Это было революционное долгожданное решения. Но после того, как закон о его создании был проголосован, установлено, что в нем есть технические пробелы. Мы не можем еще 20 лет ждать, пока парламент примет соответствующие изменения", - заявил Труба.

Он добавил, что изменения в документ позволят выбрать 140 руководящих должностей в центральном аппарате ведомства, а также набрать сотрудников в оперативный блок.

"1 сентября мы запустим работу. С какими ресурсами, это зависит от вас", - отметил директор ГБР.

После этого депутаты большинством голосов приняли закон за основу.

Кроме того спикер Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос, чтобы рассмотреть проект во втором чтении по сокращенной процедуре. Это решение также было поддержано большинством нардепов.

После этого парламентарии поздравили Трубу с началом работы подконтрольного ему ведомства.

Правками в закон "О Государственном бюро расследований" уточняются отдельные полномочия ГБР, устанавливаются квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителям подразделений (управлений) центрального аппарата ГБР и руководителя подразделения внутреннего контроля.

Также определяется, какой должна быть присяга рядовых сотрудников и печать ГБР.

Кроме того, предусматривается расширение перечня подразделений ГБР, имеющих право осуществлять такую ​​деятельность и прочее.

Как сообщалось, в марте народные депутаты не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследований и вернули их в комитет для повторной доработки.

Ранее Народный депутат Мустафа Найем заявил об интригах среди депутатов Верховной Рады относительно принятия правительственного законопроекта, которым предлагается внести изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Также Мустафа Найем заявил, что Государственное бюро расследований формируется с нарушением законодательства.

По его словам директор бюро Роман Труба "решил лично принять квалификационные требования к этим сотрудников", что противоречит закону о ГБР.

Во-вторых, Труба заявил, что он "уже разделил сотрудников ГБР на тех, у кого будут спецзвания, и тех, у кого их не будет".

В апреле директор ГБР Роман Труба заявил, что запуск работы бюро затягивают.

Со 2 марта по 2 апреля проходил прием документов на конкурс в Государственное бюро расследований.

На 27 руководящих должностей в ГБР подали заявки 685 претендентов.

30 марта в Совет общественного контроля при Госбюро расследований выбрали 15 человек. Активисты перед тем заявляли, что власти подготовили туда "своих людей"

также сообщалось, что более 40% претендентов на руководящие должности в Государственном бюро расследований Украины являются представителями действующих правоохранительных органов.

Подробнее читайте в интервью УП "Роман Труба: Я не все решения должен согласовывать с заместителями"

Читайте также: "Между независимостью и политиками. Начнет ли Госбюро расследований сажать чиновников?"