Головні новини дня – за 60 секунд

Україна програла в спорі з Росією в СОТ, 7% українців хочуть виїхати з країни, Лозниця отримав приз за кращу режисуру в Каннах - новини, які обговорювали 18 травня.

Про суперечку з Росією в СОТ. Арбітраж Світової організації торгівлі визнав порушення, допущені Україною при проведенні антидемпінгового розслідування стосовно аміачної селітри походженням з Росії.

Про еміграцію. У найближчі півроку 7% українців хотіли б виїхати за кордон з метою тривалого перебування. Так, країна, до якої збирається найбільша частка серед охочих виїхати за кордон з метою тривалого перебування, — Польща (36%).

Про АТО. Під час обстрілу бойовиками житлових кварталів Троїцького, загинув 13-річний хлопчик та його батько, мати і старший син отримали поранення.

Про борги державі. Понад 56 мільярдів гривень кредитів, взятих під державні гарантії, заборгували Україні підприємства. Це борги 191 підприємства. Шанси на їх повернення — мінімальні.

Про Лозницю. Приз за найкращу режисуру Каннського конкурсу "Особливий погляд" отримав один з найвідоміших у світі українських режисерів ігрового та документального кіно Сергій Лозниця, який представив фільм "Донбас".

Про депутатів. Генеральний прокурор Юрій Луценко направив до Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата з групи "Воля народу" Олександра Пономарьова. Сам Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності.

Про Луценка. 45 депутатів Верховної Ради просять Конституційний Суд перевірити, чи відповідає Конституції закон, який дозволяє призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти.

Про керівника "РИА Новости Украина". Про свій намір взяти на поруки арештованого керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського заявила партія "Опозиційний блок".

Про президентство Путіна. Парламент Чечні вніс до Держдуми РФ проект поправок до конституції, якими пропонується дозволити президенту керувати Росією не два, а три терміни поспіль.

Про США. У передмісті Х'юстона (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину в школі, є поранені й убиті. Зазначають, що стрілка затримали, він перебуває під вартою.

Про аварію літака. На Кубі після зльоту з аеропорту Гавани розбився і вибухнув літак "Боїнг-737".