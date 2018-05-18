Главные новости дня – за 60 секунд

Украина проиграла в споре с Россией в ВТО, 7% украинцев хотят уехать из страны, Лозница получил приз за лучшую режиссуру в Каннах – новости, которые обсуждали 18 мая.

О споре с Россией в ВТО. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры происхождением из России.

Об эмиграции. В ближайшие полгода 7% украинцев хотели бы уехать за границу с целью длительного пребывания. Так, страна, куда собирается наибольшая доля среди желающих выехать за границу с целью длительного пребывания - Польша (36%).

Об АТО. Во время обстрела боевиками жилых кварталов Троицкого, погиб 13-летний мальчик и его отец, мать и старший сын получили ранения.

О долгах государству. Более 56 миллиардов гривен кредитов, взятых под государственные гарантии, задолжали Украине предприятия. Это долги 191 предприятия. Шансы на их возвращение - минимальны.

О Лознице. Приз за лучшую режиссуру Каннского конкурса "Особый взгляд" получил один из самых известных в мире украинских режиссеров игрового и документального кино Сергей Лозница, который представил фильм "Донбасс".

О депутатах. Генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева. Сам Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности.

О Луценко. 45 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд проверить, соответствует ли Конституции закон, который позволяет назначать генпрокурором кандидата без юридического образования.

О главреде "РИА Новости Украина". О своем намерении взять на поруки арестованного руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского заявила партия "Оппозиционный блок".

О президентстве Путина. Парламент Чечни внес в Госдуму РФ проект поправок в конституцию, которыми предлагается разрешить президенту руководить Россией не два, а три срока подряд.

О США. В пригороде Хьюстона (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу в школе, есть раненые и убитые. Стрелка задержали, он находится под стражей.

Об аварии самолета. На Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет "Боинг-737".