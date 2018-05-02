Британія наказала заморським територіям розкрити імена власників офшорів
Велика Британія зобов’язала свої заморські території, такі як Кайманові острови та Британські Віргінські острови, розкрити імена власників зареєстрованих там активів до кінця 2020 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Алан Дункан, молодший міністр закордонних справ, повідомив парламенту Британії, що уряд підтримає поправку, подану двома депутатами в рамках обговорення закону про боротьбу з відмиванням грошей.
Багато британських територій мають великі сектори фінансових послуг, оскільки вони стягують низькі податки, а власність підприємств не має прозорості.
Досі ці податкові гавані відмовлялися розкривати імена бізнесменів, які володіють активами в їхній юрисдикції. Ініціатори законопроекту вважають, що така секретність дозволяє відмивати гроші, сприяє корупції, кримінальній діяльності та утискам, у тому числі в Росії.
Цей крок був названий головною перемогою кампанії у боротьбі з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей.
"Це новини, які ми чекали. Це великий крок у боротьбі з ухиленням від податків та корупцією, що так дорого коштує країнам, що розвиваються", - сказав Саймон Кіркленд, учасник кампанії "Christian Aid".
В той же час, прем'єр-міністр Британських Віргінських островів Орландо Сміт вже заявив, що він "глибоко стурбований" подіями в Лондоні, називаючи нову політику прозорості "глибоко помилковою".
"Це не тільки порушення довіри, але і ставить під сумнів наші відносини з Великою Британією та конституційні права людей Британської Колумбії", - сказав він.
Ця поправка не поширюється на Острів Мен і Нормандські острови, оскільки парламент не має права нав'язувати їм свою волю.