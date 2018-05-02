Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия обязала заморские территории раскрыть имена владельцев оффшоров

Среда, 2 мая 2018, 10:27
Британия обязала заморские территории раскрыть имена владельцев оффшоров

Великобритания обязала свои заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Алан Дункан, младший министр иностранных дел, сообщил парламенту Британии, что правительство поддержит поправку, представленную двумя депутатами в рамках обсуждения закона о борьбе с отмыванием денег.

Многие британские территорие имеют большие сектора финансовых услуг, поскольку они взимают низкие налоги, а собственность предприятий не имеет прозрачности.

До сих пор эти налоговые гавани отказывались раскрывать имена бизнесменов, которые владеют активами в их юрисдикции. Инициаторы законопроекта считают, что такая секретность позволяет отмывать деньги, способствует коррупции, криминальной деятельности и притеснениям, в том числе в России.

Этот шаг был назван главной победой кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

"Это новости, которых мы ожидали. Это большой шаг в борьбе с уклонением от налогов и коррупцией, что так дорого стоит развивающимся странам", - сказал Саймон Киркленд, участник кампании "Christian Aid".

В то же время, премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит уже заявил, что он "глубоко обеспокоен" событиями в Лондоне, называя новую политику прозрачности "глубоко ошибочной".

"Это не только нарушение доверия, но и ставит под сомнение наши отношения с Великобританией и конституционные права людей Британской Колумбии", - сказал он.

Эта поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент не имеет права навязывать им свою волю.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияВеликобританияоффшоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Великобритания
Штаты и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Созданный под эгидой Британии фонд на поддержку Украины потратил менее 10% - СМИ
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: