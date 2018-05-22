Головні новини дня – за 60 секунд

До договірних футбольних матчів причетні 35 клубів, в Харкові госпіталізували 37 дітей, Савченко залишили під вартою - новини, які обговорювали 22 травня.

Про договірні футбольні матчі. у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до організації договірних футбольних матчів були залучені 35 футбольних клубів.

Наразі задокументовано протиправну діяльність 5-х злочинних груп та 35 футбольних клубів.

Повідомляється, що у вівторок у межах цієї справи Департаментом захисту економіки, Головним слідчим управління Нацполіції та ГПУ проведено 40 обшуків на території 10 областей.

Правоохоронці встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних схемах та причетні до вчинення злочинів більше ніж у 57 епізодах.

У цілому "футбольний бізнес" приносив організаторам замовних матчів шалені прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів США на рік.

Про госпіталізацію дітей у Харкові. У харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.

З 37 дітей, що відчули недугу, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.

Про Мартиненка. Справу проти колишнього нардепа Миколи Мартиненка, підозрюваного у заволодінні майном "Енергоатома", передали на розгляд суду.

Про Савченко. Апеляційний суд Києва залишив під вартою нардепа Надію Савченко, підозрювану у підготовці терактів і повалення державної влади.

Адвокати клопотали про скасування міри запобіжного заходу у вигляді арешту і обрання іншого.

54 особи клопотали про взяття нардепа на поруки.

Про опитування на тему виборів. Якби вибори до парламенту проходили в найближчий час, то до Верховної ради мали б можливість пройти сім політичних партій, на першому місці з яких ВО "Батьківщина". Ще по 7% голосів отримали б партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Опозиційний блок" Юрія Бойка та "Радикальна партія Ляшка".

Про мораторій на продаж землі. Абсолютна заборона в Україні на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення порушує Європейську конвенцію з прав людини. Відповідне рішення ухвалив Європейський суд з прав людини у справі "Зеленчук та Цицюра проти України".

Про ціни на авіаквитки. Нова українська авіакомпанія SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону. Згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса.

Про аероекспрес до "Борисполя". На першому етапі курсування вартість квитка на швидкісний потяг "Київ - аеропорт "Бориспіль" коштуватиме приблизно 80 гривень. В години пік поїзди курсуватимуть з проміжками 30 хвилин, це вранці і ввечері, а в менш завантажений період - орієнтовно з проміжком в годину.