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Савченко програла апеляцію – залишиться під вартою

Вівторок, 22 травня 2018, 16:44

Апеляційний суд Києва залишив під вартою нардепа Надію Савченко, підозрювану у підготовці терактів і повалення державної влади.

Таке рішення озвучила головуюча суддя Тетяна Росік. 

 
Суддя Росік 
скриншот з newsone.ua 

Савченко прийшла на суд у футболці з тризубом. За її словами, це та, у якій вона була на суді в Росії. 

 
Савченко з захисниками
скриншот з newsone.ua 

Адвокати клопотали про скасування міри запобіжного заходу у вигляді арешту і обрання іншого. 

54 особи клопотали про взяття нардепа на поруки. За словами адвоката Савченко Олександра Шадріна, серед них правник Віктор Шишкін, нардеп Віталій Купрій, матір та прес-секретар підозрюваної, а також низка "простих громадян – активістів, журналістів, мати-героїня".   

 
скриншот з newsone.ua 

Після того, як судді пішли до нарадчої кімнати, Савченко повідомила, що читає цікаву книжку Онищенка про "Петрика П'яточкіна", а також про те, що продовжує голодування і нині схудла до 63 кілограмів.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Савченко на 60 діб, до 13 липня.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.  

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні"). 

11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

На суді 14 травня Савченко заявила, що відмовилась від 4 адвокатів: Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила державного адвоката. Їй надали адвоката Юлію Ткач. Згодом Савченко найняла ще двох адвокатів - Олександра Шадріна і  Костянтина Глобу.   

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

"Рада – сатанинський вертеп. Депутати – родина виродків". Найяскравіші цитати Савченко

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіясударешт
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