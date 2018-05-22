Главные новости дня – за 60 секунд

К договорным футбольным матчам причастны 35 клубов, в Харькове госпитализировали 37 детей, Савченко оставили под стражей – новости, которые обсуждали 22 мая.

О договорных футбольных матчах. В Министерстве внутренних дел заявили, что к организации договорных футбольных матчей были привлечены 35 футбольных клубов.

Задокументирована противоправная деятельность 5-ти преступных групп.

Сообщается, что во вторник в рамках этого дела Департамент защиты экономики, Главное следственное управление Нацполиции и ГПУ провели 40 обысков на территории 10 областей.

Правоохранители установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных схемах и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах.

В целом "футбольный бизнес" приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов США в год.

О госпитализации детей в Харькове. В харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Из 37 детей, которые почувствовали недомогание 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии.

О Мартыненко. Дело против бывшего нардепа Николая Мартыненко, подозреваемого в завладении имуществом "Энергоатома", передали на рассмотрение суда.

О Савченко. Апелляционный суд Киева оставил под стражей нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов и свержения государственной власти.

Адвокаты ходатайствовали об отмене меры пресечения в виде ареста и избрании другой меры пресечения.

54 человека ходатайствовали о взятии нардепа на поруки.

Об опросах на тему выборов. Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду имели бы возможность пройти семь политических партий, на первом месте из которых ВО "Батькивщина". Еще по 7% голосов получили бы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок" Юрия Бойко и "Радикальная партия Ляшко".

О моратории на продажу земли. Абсолютный запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины".

О ценах на авиабилеты. Новая украинская авиакомпания SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону. Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса.

Об аэроэкспрессе до "Борисполя". На первом этапе следования стоимость билета на скоростной поезд "Киев – аэропорт "Борисполь" будет стоить примерно 80 гривен. В часы пик поезда будут курсировать с промежутками 30 минут, это утром и вечером, а в менее загруженный период - ориентировочно с промежутком в час.