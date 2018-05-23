Гройсман просить з'ясувати, чи є зв’язок між розпиленням газу у різних школах

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав правоохоронців перевірити, чи є зв'язок між випадками розпилення сльозогінного газу у школах різних областей.

Про це він сказав на засіданні уряду 23 травня.

"Почастішали випадки, коли у школах діти розпилюють сльозогінний газ з балончиків. Нацполіція з СБУ спільно працюють, щоб вивчити, чи є зв'язок між цими випадками, чи це вже пішла така деяка хвиля", - сказав Гройман.

"Треба більше ретельно подивитись на причини, чому так виникає. Чи це просто відбувається не скоординовано, або це вже починає координуватися між школами", - додав прем’єр.

Він також наголосив, що необхідно визначити "і хто продає ці балончики, і як вони потрапляють у руки цих дітей".

"Тому я попросив би в школах – я кілька днів тому підписав доручення МВС – просив би посилити роботу і з роз’яснення серед дітей у школах з точки зору неприйнятності таких дій. Нацполіції треба і роз’яснення провести серед дітей ще раз, щоб цього не виникало. Ці речі треба просто припиняти", - підсумував Гройсман.

22 травня у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що з 37 дітей, які відчули недугу в харківській школі №3, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що газ із балончика розпилив один з учнів, щоб зірвати уроки.

21 травня з Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом. За даними рятувальників, діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів.

22 травня стало відомо, що дітей готують до виписки з лікарні.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

Поліція області кваліфікувала подію як "хуліганство".

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школярі.

У Нацполіціі пізніше повідомили, що в лікувальні установи Черкас було госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).