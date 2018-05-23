Гройсман просит выяснить, есть ли связь между распылением газа в разных школах

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал правоохранителей проверить, есть ли связь между случаями распыления слезоточивого газа в школах разных областей.

Об этом он сказал на заседании правительства 23 мая.

"Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Нацполиция с СБУ совместно работают, чтобы изучить, есть ли связь между этими случаями, или это уже пошла такая некоторая волна", - сказал Гройман.

"Надо более тщательно посмотреть на причины, почему так возникает. Или это просто происходит не скоординировано, или это уже начинает координироваться между школами", - добавил премьер.

Он также отметил, что необходимо определить, "кто продает эти баллончики, и как они попадают в руки этих детей".

"Поэтому я попросил бы в школах – я несколько дней назад подписал поручение МВД – просил бы усилить работу и по разъяснению среди детей в школах с точки зрения неприемлемости таких действий. Нацполиции надо и разъяснения провести среди детей еще раз, чтобы этого не возникало. Эти вещи надо просто прекращать", - подытожил Гройсман.

22 мая в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Из 37 детей, которые почувствовали недомогание в харьковской школе №3, 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что газ из баллончика распылил один из учеников, чтобы сорвать уроки.

21 мая с Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом. По данным спасателей, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

22 мая стало известно, что детей готовят к выписке из больницы.

По сообщению депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Полиция области квалифицировала произошедшее как "хулиганство".

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

В Нацполиции позже сообщили, в лечебные учреждения Черкасс госпитализировали с отравлением 50 учеников и 2 учителя.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).