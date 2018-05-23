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Кіберполіція шукає в інтернеті причетних до розпилення газу у школах

Середа, 23 травня 2018, 15:33

Департамент кіберполіції Національної поліції  перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет загалом щодо наявності закликів до використання газових балончиків у школах.

Про це повідомили у прес-службі Кіберполіції, передає "Радіо Свобода".

"Наразі ми проводимо моніторинг соціальних мереж та інтернету на виявлення будь-яких закликів подібного типу. У разі виявлення таких випадків ми передаємо цю інформацію до відповідних служб згідно з їхньою компетенцією", – зазначили у відомстві.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав правоохоронців перевірити, чи є зв'язок між випадками розпилення сльозогінного газу у школах різних областей.

Як повідомлялося, 22 травня у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що з 37 дітей, які відчули недугу в харківській школі №3, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що газ із балончика розпилив один з учнів, щоб зірвати уроки.

21 травня з Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом. За даними рятувальників, діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів.

22 травня стало відомо, що дітей готують до виписки з лікарні.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

Поліція області кваліфікувала подію як "хуліганство".

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школярі.

У Нацполіціі пізніше повідомили, що в лікувальні установи Черкас було госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Українська правда
Теми: поліціягазосвітаінтернет
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