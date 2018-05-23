Киберполиция ищет в интернете причастных к распылению газа в школах

Департамент киберполиции Национальной полиции проверяет социальные сети и сеть интернет в целом на наличие призывов к использованию газовых баллончиков в школах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции, передает "Радио Свобода".

"Сейчас мы проводим мониторинг социальных сетей и интернета на выявление любых призывов подобного типа. В случае выявления таких случаев мы передаем эту информацию в соответствующие службы согласно их компетенции", - отметили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал правоохранителей проверить, есть ли связь между случаями распыления слезоточивого газа в школах разных областей.

Как сообщалось, 22 мая в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Из 37 детей, которые почувствовали недомогание в харьковской школе №3, 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что газ из баллончика распылил один из учеников, чтобы сорвать уроки.

21 мая с Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом. По данным спасателей, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

22 мая стало известно, что детей готовят к выписке из больницы.

По сообщению депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Полиция области квалифицировала произошедшее как "хулиганство".

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

В Нацполиции позже сообщили, в лечебные учреждения Черкасс госпитализировали с отравлением 50 учеников и 2 учителя.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).