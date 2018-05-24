Головні новини дня – за 60 секунд

Слідчі встановили, що малайзійський "Боїнг" збили з "Бука" російської бригади, під українські санкції потрапили Курченко і WebMoney, навчальні заклади Києва візьмуть під охорону, облікову ставку зберегли на рівні 17% - новини, які обговорювали 24 травня.

Про збитий "Боїнг". Малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю в 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук" із 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Про це було оголошено на пресс-конференції міжнародної Спільної слідчої групи з розслідування збиття літака рейсу МН17.

Також слідчі опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут з Росії в Україну зенітної ракетної установки "Бук", яка потім збила літак рейсу МН17.

Про санкції. Президент Петро Порошенко ввів у дію оновлені санкції РНБО проти російських олігархів, чиновників та компаній, розширивши коло осіб з обмеженнями у півтора рази.

Замість 1228 фізичних осіб, зазначених в аналогічному указі Порошенка річної давнини, в новому указі фігурують уже 1748 людей. Кількість компаній збільшилася з 468 до 756.

Також до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони вперше внесений олігарх-утікач Сергій Курченко.

Крім того, до списку санкцій потрапила і електронна платіжна система WebMoney. Зазначається, що під санкції потрапляє не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в РФ, але й британська WebMoney Europe Ltd, а також українська WebMoney.ua.

Про школи. В усіх закладах освіти столиці посилять охорону та заходи безпеки через почастішання випадків отруєння школярів в Україні. Йдеться, зокрема, про обмеження доступу на територію закладів сторонніх осіб, попередження пронесення до приміщень отруйних, вибухонебезпечних та інших небезпечних предметів.

Про кібератаки. Хакери заразили мінімум п'ятсот тисяч роутерів і пристроїв зберігання даних в десятках країн усього світу для проведення в наступному місяці кібератаки проти України.

Про Вовка. Дмитро Вовк відмовився від планів подовження своїх повноважень в статусі глави Нацкомісії з регулювання енергетики. Про це ЕП повідомив співрозмовник на ринку. Він не уточнив інших подробиць, обмежившись інформацією про те, що відповідне рішення було погоджено з вищим керівництвом країни.

Про Бескидський тунель. На Закарпатті на перегоні Бескид - Скотарське відкрили новий Бескидський залізничний тунель, будівництво якого розпочалось ще у 2013 році. Бескидський тунель є другим за довжиною після Лутугинського залізничним тунелем в Україні. Його довжина становить 1764,5 м, з порталами 1822 м.

Про облікову ставку. Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Про Трампа та Кім Чен Ина. Президент США Дональд Трамп скасував довгоочікувану зустріч з лідером Північної Кореї Ким Чен Ином, оскільки вважає її зараз недоречною.

Про КНДР. Північна Корея завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері. Це сталося в присутності іноземних журналістів.