Главные новости дня – за 60 секунд

Следователи установили, что малазийский "Боинг" сбили из "Бука" российской бригады, под украинские санкции попали Курченко и WebMoney, учебные заведения Киева возьмут под охрану, учетную ставку сохранили на уровне 17% – новости, которые обсуждали 24 мая.

О сбитом "Боинге". Малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.

Об этом было объявлено на пресс-конференции международной Совместной следственной группы по расследованию падения самолета рейса МН17.

Также следователи опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки "Бук", которая затем сбила самолет рейса МН17.

О санкциях. Президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов, чиновников и компаний, расширив круг лиц с ограничениями в полтора раза.

Вместо 1228 физических лиц, указанных в аналогичном указе Порошенко годичной давности, в новом указе фигурируют уже 1748 человек. Количество компаний увеличилось с 468 до 756.

Также в список санкций Совета национальной безопасности и обороны впервые внесен олигарх-беглец Сергей Курченко.

Кроме того, в список санкций попала и электронная платежная система WebMoney. Отмечается, что под санкции попадает не только WebMoney.ru, зарегистрированная в РФ, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.

Об отравлениях в школах. Во всех учебных заведениях столицы усилят охрану и меры безопасности из-за участившихся случаев отравления школьников в Украине. Речь идет, в частности, об ограничении доступа на территорию учреждений посторонних лиц, предупреждении проноса в помещения ядовитых, взрывоопасных и других опасных предметов.

О кибератаках. Хакеры заразили минимум пятьсот тысяч роутеров и устройств хранения данных в десятках стран всего мира для проведения в следующем месяце кибератаки против Украины.

О Вовке. Дмитрий Вовк отказался от планов лонгирования своих полномочий в статусе главы Нацкомиссии по регулированию энергетики. Об этом ЭП сообщил собеседник на рынке. Он не уточнил других подробностей, ограничившись информацией о том, что соответствующее решение было согласовано с высшим руководством страны.

О Бескидском тоннеле. На Закарпатье на перегоне Бескид-Скотарское открыли новый Бескидский железнодорожный тоннель, строительство которого началось еще в 2013 году. Бескидский тоннель является вторым по длине после Лутугинского железнодорожного тоннеля в Украине. Его длина составляет 1764,5 м, с порталами 1822 г..

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.

О Трампе и Ким Чен Ыне. Президент США Дональд Трамп отменил долгожданную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной.

О КНДР. Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов.