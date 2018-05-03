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Кількість заявок на статус біженця у США від громадян РФ сягнула рекордного рівня

Четвер, 3 травня 2018, 01:41

Кількість заявок на отримання статусу біженця від російських громадян у США встановила 24-річний максимум у 2017 році, підскочивши на майже 40 відсотків порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Загальна тенденція до зростання кількості заявок на отримання статус біженця у США зростає від часу повернення Володимира Путіна до влади у РФ у 2012 році.

Влада США отримала 2664 нові заявки від громадян Росії протягом фіскального 2017 року, який закінчується 30 вересня. Це на 39% більше, ніж за 2016 фіскальний рік.

Показники 2017-го майже вдвічі перевищують кількість первинних звернень щодо отримання статусу біженця від росіян з 2012 року.

Вони також перевищили попередній піковий показник 1994 року, коли США отримали 2127 заявок.

"Критики звинувачують Путіна у придушенні інакомислення - у тому числі щодо політичної опозиції та бізнесменів, які не виступають на боці Кремля", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники та імміграційні адвокати стверджують, що збільшення кількості поданих заяв про надання притулку в США було частково обумовлено законом 2013 року про сексуальні меншини, який заборонив розповсюджувати "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин" серед неповнолітніх.

Зазначається, що успішні заявники повинні довести "переслідування чи обґрунтовані побоювання переслідування у своїй рідній країні через расу, релігію, національність, приналежність до певної соціальної групи, або політичні погляди".

Теми: РосіяСШАміграція
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