Кількість заявок на статус біженця у США від громадян РФ сягнула рекордного рівня

Кількість заявок на отримання статусу біженця від російських громадян у США встановила 24-річний максимум у 2017 році, підскочивши на майже 40 відсотків порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Загальна тенденція до зростання кількості заявок на отримання статус біженця у США зростає від часу повернення Володимира Путіна до влади у РФ у 2012 році.

Влада США отримала 2664 нові заявки від громадян Росії протягом фіскального 2017 року, який закінчується 30 вересня. Це на 39% більше, ніж за 2016 фіскальний рік.

Показники 2017-го майже вдвічі перевищують кількість первинних звернень щодо отримання статусу біженця від росіян з 2012 року.

Russian asylum applications in the U.S. surged again last year to more than 2,600 - up 39 percent from 2016. Attorneys say applicants include sexual minorities, political dissenters, and businesspeople claiming they face trumped-up criminal charges. https://t.co/QUHuBKiS5y